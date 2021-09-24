عاطف رمضان



قال السكرتير المساعد لنقابة العاملين بوزارة الأشغال وعضو اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي نايف العازمي في تصريح لـ «الأنباء» إن وكيل وزارة الأشغال بالإنابة م. وليد الغانم استجاب لاستعجال مطالب النقابة بصرف بدل سهر لموظفي الوزارة المستحقين لصرف البدل، مشيرا إلى أن وفدا من النقابة اجتمع مع الغانم ووعدهم بصرف البدل خلال الأيام المقبلة.

وأشاد العازمي بالجهود المبذولة والواضحة الذي قام بها الغانم لدعم مطالب موظفي الوزارة المشروعة والمستحقة والتي تتوافق مع الحقوق الوظيفية لموظفي الوزارة، ومنها استحداث بدل سهر المستحقين منهم.



وأفاد بأن النقابة عرضت على م.الغانم المزيد من المطالبات الخاصة بحقوق موظفي الوزارة ومنها النظر في صرف بدلات «التلوث ـ الضوضاء ـ الخطر ـ والعدوى»، وبدل المناطق النائية للموظفين العاملين بمحطة كبد، إضافة إلى بدل انتقال للقانونيين.



وأضاف أن النقابة طلبت من الغانم صرف بدل السهر بأثر رجعي اعتبارا من أبريل 2021، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص ضابطي اتصال من قبل النقابة، وهما رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة للتنسيق مع إدارة الصحة المهنية لعمل زيارات ميدانية للمواقع المستحقة لصرف البدلات المذكورة، مشيرا إلى أن النقابة حريصة دائما على مطالب حقوق موظفي الوزارة المستحقة والعمل على تحقيقها.