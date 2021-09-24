الزامل: عمل مبارك يستهدف تعريف غير المسلمين بالإسلام

الكندري: نأمل أن نشهد مثل هذه البادرة من كل أصحاب المجمعات



افتتحت لجنة التعريف بالإسلام أول بوث دعوي لها في برج الصالحية، وذلك لتعريف ضيوف الكويت والجاليات غير المسلمة بالإسلام.

وشارك بالافتتاح رئيس مجلس إدارة لجنة التعريف بالإسلام فيصل الزامل ومدير إدارة العلاقات العامة والموارد باللجنة عمار الكندري ودعاة من اللجنة، وذلك بحضور صاحب المبادرة رجل الأعمال مبارك العثمان.



وهنأ رئيس مجلس إدارة لجنة التعريف بالإسلام فيصل الزامل العاملين في لجنة التعريف بالإسلام بافتتاح البوث الجديد.

وأكد أن هذا البوث المبارك هدفه الوصول إلى الجاليات غير المسلمة من غير الناطقين باللغة العربية، وتعريفهم بالإسلام من خلال تواجدهم في الأسواق.

وأوضح الزامل أن البوث يتضمن مجموعة من الكتيبات والمنشورات الدعوية بعدد من اللغات، فيما جار إضافة مجموعة من المواد المرئية التي تساعد على إيصال الرسالة بأفضل الطرق وأيسرها.



من جانبه، أعرب رجل الأعمال مبارك العثمان عن سعادته بهذا الافتتاح، شاكرا الله عز وجل أن سخره لهذه البادرة الطيبة، ومؤكدا أن هذا العمل هو بذرة خير بذرتها لجنة التعريف بالإسلام، سائلا الله أن يكتب له أجر المساهمة في هذا العمل الطيب.



وفي الختام، تقدم مدير إدارة العلاقات العامة والموارد باللجنة عمار الكندري، نيابة عن أسرة «التعريف بالإسلام» بالشكر الى العثمان على مبادرته الكريمة المتمثلة في إقامة هذا البوث بمجمع الصالحية، معربا عن أمله في أن نشهد مثل هذه البادرة من كل رجال الأعمال وأصحاب المجمعات في عموم الكويت.