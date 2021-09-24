محمد راتب



تقدم عضو البرلمان الدولي للتنمية البشرية والمرشح السابق لمجلس الأمة عبدالله سعود السبيعي في تصريح لـ«الأنباء» بالتهنئة للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ91، والذي يعد علامة تاريخية فارقة في التاريخ العربي والإسلامي، مكنتها من تبوؤ مكانة عريقة في المشهد العربي والإقليمي والعالمي.



وبين أن اليوم الوطني السعودي يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك التاريخ والمملكة تخطو خطوات متسارعة في النهضة على مختلف المستويات.



وأشار إلى أن توحيد البلاد تحت مسمى المملكة ساهم في تعزيز الوجود العربي وجعله قوة لا يستهان بها في وجه الأطماع الغربية والإقليمية، مبينا أن احتفالات السعودية فرحة لكل العرب والمسلمين والشعوب الصديقة.



وتابع السبيعي أن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والملوك السابقين ساهمت في تطوير المملكة العربية السعودية وجعلها قبلة للكثيرين لما تتميز به من قوة اقتصادية، واستراتيجية بعيدة المدى لضمان استقرار المنطقة والعالم كله.



وذكر أن السعودية بلد شقيق مواقفه مشهودة في توحيد الصف العربي وجمع الكلمة وله أياد بيضاء في كل دول العالم، وقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف وتوفير كل احتياجات الحجاج والمعتمرين خلال السنوات الماضية وتأمين أرقى الخدمات لهم، إلى جانب التوسعة التي ساهمت في رفع أعداد القادمين بصورة غير مسبوقة.



واختتم بأن النهضة العمرانية والحداثة التي تميزت بها المملكة والمنافسة التي تخوضها مع جيرانها لصالح أبنائها تكشف عمق الإرادة في التغيير والتطوير ومواكبة السباق العالمي نحو الريادة، مشيرا إلى أن السعودية كانت وستبقى صمام الأمان للشعوب العربية والمنطقة كلها.