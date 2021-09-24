نظّمت جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع المنظمة الدولية «جرين ويف» للبيئة والاستدامة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دورة تدريبية لإعداد فريق تقويم اعتماد جهات التفتيش وفقا للمواصفة القياسية الدولية «ISO/IEA 17020: 2012» تحت عنوان «تقييم المطابقة ـ متطلبات تشغيل مختلف أنواع الجهات التي تقوم بالتفتيش» وذلك بحضور موظفي ومهندسي العديد من الجهات الكويتية والعربية ذات العلاقة.



وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أن الدورة بمنزلة برنامج تدريبي يقام لأول مرة في الكويت واستمر لمدة 4 أيام تدريب متواصلة تم خلالها مناقشة المتطلبات المتعلقة بالجودة مع التعريف بمفاهيم وتطبيقات حول المتطلبات الخاصة بعمل مختلف أنواع هيئات التفتيش وخاصة ما يتعلق بالكفاءة المائية، وشهادات التفتيش بهذا الصدد، ولفت إلى ان «قيادة فريق الجهات التي تقوم بالتفتيش لا تتطلب فقط معرفة معمقة بمتطلبات المواصفة والشروحات المختلفة لها، بل أيضا القدرة على إدارة عملية التقويم وتقسيم الأدوار وحل الخلافات إضافة إلى معرفة تقنيات التواصل والإقناع مع الجهات المعنية».



وأوضح د.المزيني أن «الدورة قدمت شرحا مفصلا عن الاعتماد ونشاطات التفتيش على الصعيد الدولي ومتطلبات المواصفة القياسية الدولية وعلاقتها بمشاريع وبرامج التدقيق المائي في المنشآت، ومنح الشهادات وكيفية تطبيقها»، مشيرا إلى تضمين الدورة ورش عمل تفاعلية لمعرفة مهارات قيادة فريق التقويم والتقنيات المساندة وتقسيم المهام وطرق التواصل مع المستفيدين وأعضاء فريق التقويم والتقنيات المستعملة لاكتشاف حالات عدم المطابقة وإقناع جهة التفتيش بها.



وشدد على «ضرورة استمرار تنظيم مثل هذه البرامج مستقبلا التي تهدف إلى تقديم معرفة معمقة بمتطلبات المواصفة ومتطلبات الاعتماد الدولية لما يخدم قطاع المياه وكذلك تكوين عدد من رؤساء فرق التقويم قادرين على قيادة فرق الاعتماد في جهات التفتيش على المنشآت بغرض تحقيق المواصفات المتعلقة بكفاءة المياه».