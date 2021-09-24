توقعت مجموعة «غولدمان ساكس» أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل، إذا كان الشتاء المقبل أكثر برودة من المعتاد.



وأضاف «غولدمان ساكس» أن الضيق في إمدادات الغاز العالمية يخلق حافزا صعوديا واضحا.



وكان بنك أوف أميركا قد توقع مؤخرا وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة إذا كان الشتاء المقبل أكثر برودة من المعتاد.



تلك المرة الثانية التي يرفع فيها «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، بعد أن ذكر بنك الاستثمار العالمي، أن الشتاء الأكثر برودة، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا قد يؤديان إلى أسعار النفط أعلى من المتوقع في نهاية هذا العام، مع احتمال وصول النفط إلى 85 دولارا للبرميل في الربع الرابع.



ورفع بنك غولدمان، توقعاته السابقة لأسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل للربع الأخير من عام 2021، حيث يعتقد أن أزمة الغاز الطبيعي إلى جانب شتاء أكثر برودة من المعتاد في أوروبا وآسيا قد يشكل خطرا صعوديا قدره 5 دولارات للبرميل مقارنة بالربع الرابع، وفقا لمذكره نقلتها «رويترز»، واطلعت عليها «العربية.نت».