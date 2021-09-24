بيروت ـ عامر زين الدين



قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «السؤال المطروح بكل صراحة: هل يمكن التوفيق بين مشروع المقاومة واستفراده بالقرارات وهيبة الدولة في الحفاظ على الحد الادنى من السيادة على بعض من مقدراتها، بعد غزوة المازوت وتبعاته. وهل هذه الحكومة لتطرح رؤية اقتصادية جديدة بدل Cedre واسطوانة البنى التحتية؟».



وأضاف في تصريح على حسابه «وقبل الردود المتشنجة والعصبية هل يمكن لاصحاب الحل والربط التفكير فيما طرحته أم كتب علينا ان نتلقى التعليمات دون نقاش وان نتبع الخطط دون جدوى؟ وهل مسموح النقاش؟».