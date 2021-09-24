أصدرت المجلة العربية للعلوم الإنسانية العدد 156 خريف 2021، وهي مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، وتصدرت العدد افتتاحية بقلم رئيس التحرير د.عبدالهادي العجمي وتقول كلمته «باعتبار الإنتاج العلمي حجر الزاوية في الجهود المبذولة لبناء المجتمعات وتقويم حاضرها ورسم مستقبلها، تواصل المجلة العربية للعلوم الإنسانية رسالتها الحضارية ومشروعها الثقافي والإنساني في نقل المعرفة والعلم».



وتضمن العدد ثمانية بحوث، البحث الأول بعنوان «الآثار والدين والسياسة: جنوبي بلاد الشام أنموذجا» للدكتور زيدان كفافي من جامعة اليرموك، يهدف البحث إلى بيان الدور الذي لعبه الآثاريون والمستشرقون الغربيون في استخدام نتائج تنقيباتهم الأثرية في خدمة مخططاتهم السياسية وإثبات صحة ما جاء في التوراة.



والبحث الثاني جاء بعنوان «المناجاة الإلهية في قصيدة «الغفران» لعوشة السويدي (الرؤية والأداة)» للدكتورة لطيفة الحمادي من جامعة الوصل في دبي، يتناول البحث الرؤية التي تنطلق منها الشاعرة عوشة في قصيدتها «الغفران»، والوقوف عند أدوات نسجها الفنية، ودورها في التعبير عن رؤيتها.



جاء البحث الثالث للدكتور محمد الخريسات من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بعنوان «العلة القصدية في توجيه القراءات القرآنية»، ويهدف البحث إلى بناء تصور حول الإدراك المقاصدي في اللغة العربية من خلال توجيه علماء العربية لقراءات آي كتاب الله المختلفة.



والبحث الرابع للدكتورة نهى عاطف، أكاديمية من جمهورية مصر العربية بعنوان «الاحتياجات والإشباعات التي يقدمها يوتيوب لمدوني الفيديو العرب»، يتناول البحث الاحتياجات والإشباعات الخاصة بمدوني الفيديو العرب على موقع يوتيوب، ويستهدف فهم دوافع هؤلاء المدونية لصناعة المحتوى المرئي ومشاركته، بناء على فرضية أن المدونين يلجأون إلى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لإشباع جملة احتياجات نفسية ومادية.



والبحث الخامس كان بعنوان «الزحافات العروضية رقميا ـ بدلالة المقاطع الصوتية» للدكتور حسام أيوب من جامعة طيبة، يهدف الباحث إلى إبراز البعدين: الكمي المقطعي، والكيفي الرقمي، لعروض الشعر العربي، من خلال دراسة الزحافات الشعرية، فضلا عن التأكد من صحة النظرية الكمية في تفسير العروض العربي.



أما البحث السادس فجاء بعنوان «إضاءات في قراءة النص الموسيقي» للدكتورة سماء سليمان من كلية التربية الأساسية في الكويت، ويتناول البحث إشكاليتين أساسيتين تدور في فلكهما قراءة النص الموسيقي تتمثل أولاهما في كيفية ترسيم الحدود بين ما يدعى بـ «التأثر اللحظي» بعمل موسيقي، وبين الفهم الواعي لما يتضمنه نص هذا العمل من معطيات أصيلة ترسم ملامح هويته الفنية، أما الإشكالية الثانية فتتعلق بمجموع السياقات الجمالية والبنيوية والفلسفية والتاريخية التي ينبغي أن تتناولها القراءة النقدية الجادة بالتحليل وبالدراسة.



والبحث السابع للدكتور عبدالله بانقيب من جامعة أم القرى بعنوان «حجاج المفاضلة بين الشعر والنثر دراسة في الليلة الخامسة والعشرين من الإمتاع والمؤانسة»، ويهدف إلى الكشف عن الجانب الحجاجي في الليلة الخامسة والعشرين من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، وهي الليلة التي خصصت لعرض الأقوال المتنازعة حول المفاضلة بين الشعر والنثر.



أما البحث التاسع فكان باللغة الفرنسية للدكتورة نجاح شريعة من جامعة الكويت بعنوان «إعادة الصياغة النفي، والتفنيد بواسطة en fait»، يعالج مسألة النفي من زاوية نظر جديدة تختلف عن زوايا النظر الكلاسيكية التقليدية من جهة الصياغة الأصلية أي التلفظ الأصلي.



وأخيرا، تضمنت هذه المجلة في باب عروض ومراجعات الكتب عرضا لكتاب «البلاغة مفتاح فهم الخطاب القرآني: قراءة في عدد من السور القرآنية» من تأليف أسماء الخطاب ومراجعة صالح الزهراني.