«الأحمدي» احتضنت أول المحاجر والمستشفيات الميدانية والفروع المؤقتة للجمعيات التعاونية



أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن مساهمات المحافظة خلال فترة جائحة كورونا جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية، واستمرارا لمشروعها التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» بمساراته الخمسة التي تشمل التجميل والتخضير والبيئة والصحة، والشباب والرياضة، والتنمية البشرية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية الشاملة، والسياحة العائلية.



وخلال مداخلته في برنامج مراحب الإذاعي أمس، توجه المحافظ بالشكر إلى وزارة الإعلام ممثلة في إذاعة الكويت وبرنامجها المميز «مراحب» على تشريفهم بالبث المباشر من ديوان عام محافظة الأحمدي بحضور عدد من المشاركين في الفعاليات التي نظمتها المحافظة، موضحا أن محافظة الأحمدي واصلت مساهماتها منذ أيام الجائحة الأولى باحتضانها لأول محجر صحي، وأول مستشفى ميداني، وفروع مؤقتة للجمعيات التعاونية، وصولا الى أول حملة توعوية بيئية تنموية لجزيرة أم المرادم، مع بدء العودة للحياة الطبيعية.



وعلى هامش اللقاء تبادل محافظ الأحمدي والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي الدروع التذكارية، موضحا ان جهود ومبادرات المحافظة حققت صداها محليا، بل وإقليميا حيث تم اختيار مدينة الأحمدي المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا للعام 2019 من قبل الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعد اطلاع الشبكة وتقييمها لجهود المحافظة في هذا المجال.

وواكبت المحافظة طفرة التحول الرقمي التي شهدتها كورونا، من خلال برامجها التوعوية عن بعد، كما باشرت التنفيذ الفوري لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في لقاء «الكويت ما بعد الجائحة».



الى ذلك استضاف البرنامج عددا من المشاركين في فعاليات المحافظة التي تم تنظيمها خلال فترة الجائحة، ومنها ملتقى الأحمدي عن بعد، حيث سلط ابراهيم الفودري مدير المكتب الفني بمحافظة الأحمدي الضوء على مشروع محافظتي أجمل ذي المسارات الخمسة الذي أطلقته المحافظة عام 2015، وكيف تم توظيف تلك المسارات في تنظيم عدد من الفعاليات المجتمعية والتوعوية خلال فترة جائحة كورونا بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الرسمية والخاصة والتطوعية.



كما تناولت منال الغضبان موجه فني اول تربية فنية بمنطقة الأحمدي التعليمية، الشراكة المجتمعية الممتدة بين محافظة الأحمدي ومنطقة الأحمدي التعليمية، لافتة الى التعاون مع المحافظة في تنظيم المسابقة الفنية التوعوية «نبيك سالم» والمراحل التي مرت بها.



وتحدث محمد العازمي المعلم والمحاضر في اللغة العربية عن آلية تنظيم الملتقى، مؤكدا دعم محافظة الأحمدي للأعمال التطوعية واستغلال الطاقات الشبابية، وتنمية مهارات الطلبة والطالبات وتنميتها وجعلهم قادة مؤثرين واستغلال اوقاتهم فيما ينفع المجتمع.