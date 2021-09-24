محمد راتب



بعد ارتفاع أسعار الميد الأخير وتفاوت أسعار الأسماك، قام وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بجولة صباح أمس في جون الكويت والمياه الإقليمية الكويتية قام خلالها بالمرور على المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الأسماك ومنها أسماك الميد بهدف الاطلاع على المخزون السمكي، كما تم التأكد من سلامة تراخيص بعض الصيادين داخل الجون والمعدات المستخدمة في الصيد، مثنيا على الدور الذي يقوم به رجال الرقابة البحرية العاملون بقطاع الثروة السمكية التابع للهيئة، وتعريض أرواحهم للخطر في مطارداتهم لمراكب الصيد المخالفة في عرض البحر.