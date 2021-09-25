غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة اليوم، بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار (جي أف كندي) الدولي سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية الشيخ سالم الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وقنصل عام دولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم وأعضاء السفارة والمندوبية الدائمة.