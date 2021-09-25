عبدالعزيز الفضلي

يكتمل رباعي الميدان التربوي في المدارس غد الأحد، بدوام الهيئات التعليمية والإدارية في المرحلة الثانوية بعدما سبقهم زملاءهم بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط الاسبوع الماضي على ان ينطلق العام الدراسي بدوام الطلبة الاحد المقبل في جميع المراحل الدراسية وحسب الخطة الموضوعة وهي يوم وترك لفترة مؤقته وذلك حسب تعليمات وتوصيات السلطات الطبية في البلاد لحين استقرار الوضع الصحي وعودة الحياة الطبيعية .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة، ان وزارة التربية واصلت بقطاعاتها المختلفة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتجهيزها في المستلزمات المطلوبة كالمعقمات والاجهزة الحرارية والكمامات والعمالة، مشيرةً الى انه حتى الآن لم يطرأ اي تعديل على الخطة الموضوعة وأهّمها انه لن يسمح بدخول المبنى المدرسي غير المحصنين او تقديم مسحة لاتتجاوز مدتها 72 ساعة .