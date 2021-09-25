عبدالعزيز الفضلي

قال الموجه العام للتربية الكشفية بوزارة التربية إبراهيم العيد، لـ"الأنباء"، أن وزارة التربية تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتعمل على توفير المناخ المناسب للهيئات التعليمية وابنائنا الطلبة بمختلف المراحل التعليمية لكي تكون العودة لمقاعد الدراسة آمنة.

وأشار إلى أنه وبناء على تعليمات من وزير التربية د علي المضف، والوكيل د علي اليعقوب، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني تم الانتهاء من عقد دورات تدريبية لما يقارب 682 معلما ومعلمة في حميع المناطق التعليمية والتعليم الديني والخاص للمراحل التعليمية رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط.

واوضح ان الدورة استمرت على مدى اربعة ايام قسّمت على المناطق التعليمية وذلك عبر برنامج " زوم "، منوهاً الى أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتعليمات اللجنة المشكّلة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وتنسيق وزارة التربية مع الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة والتي نهدف من خلالها إلى تدريب المعلمين على كيفية استقبال الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد وخلق بيئة تعليمية جاذبة مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الطبية.

وذكر العيد إلى أنه تم الانتهاء من تدريب معلمي المرحلة الثانوية خلال الاختبارات الماضية للصف الثاني عشر البالغ عددهم 300 معلم، مشيراً إلى أن الفريق التطوعي يقوم بتعقيم المباني التابعة للمناطق التعليمية إلى جانب التعقيم الدوري لمبنى ديوان عام الوزارة، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد ومعرباً عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك بانجاح هذه الدورة .