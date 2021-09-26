أعلنت لجنة التعريف بالإسلام إشهار إسلام 127 مهتديا ومهتدية من ضيوف الكويت والجاليات غير المسلمة من غير الناطقين بالعربية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وفيما أعرب مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر عن سعادته بهذه البشارة أكد أن تواصل الإقبال على هذا الدين العظيم، إنما يرجع في المقام الأول إلى توفيق الله ثم إلى جهود دعاة التعريف بالإسلام رجالا ونساء، كما يرجع لتفاعل أهل الخير الذين دائما ما يسهمون بدعمهم الكريم في مساندة مشاريع اللجنة الدعوية.



وقال البدر: إن شهر أغسطس تضمن إنجازات أخرى منها إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة، والتي تنوعت بين دعوية وتعليمية وتثقيفية، فضلا عما يتعلق برعاية المهتدين الجدد.

وأضاف أن التقرير الشهري أظهر قيام دعاة اللجنة بـ 212 زيارة ميدانية للتعريف بالإسلام، وقد استفاد من هذه الزيارات 1145 شخصا، كما أجرى دعاة الأفرع 521 مقابلة دعوية مع غير المسلمين.



وتابع البدر: تم توزيع 467 حقيبة دعوية، و991 نشرة دعوية، إلى جانب توزيع 781 كتيبا دعويا، وتوزيع 263 ترجمة من ترجمات معاني القرآن للمهتدين، فيما أقام دعاة اللجنة أكثر من مائة محاضرة لغير المسلمين والمهتدين الجدد، وأكثر من 9 آلاف تواصل عبر الواتساب، والفيسبوك، والإيميل، وبرنامج Zoom.



ولفت البدر إلى أن اللجنة قدمت 62 دورة شرعية متقدمة للمهتدين عن بعد خلال أغسطس، 62 دورة قرآن كريم، بالإضافة إلى 16 دورة من دورات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن بعد، كما أقامت 55 مسابقة ثقافية متنوعة لغير المسلمين والمهتدين الجدد.



وجدد البدر شكره لكل من يساهم في دفع مسيرة العمل الدعوي، من خلال تفاعل أهل الخير ممن يحملون هم الدعوة والتعريف بهذا الدين العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يديم عطاءهم في خدمة هذا الدين العظيم، وأن يجعل ذلك العطاء في موازين حسناتهم للتواصل مع لجنة التعريف بالإسلام الاتصال على 22444117.