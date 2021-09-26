ثمن رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني تفاعل وتعاون محبي الخير داعمي النجاة الخيرية من داخل وخارج الكويت الذين أسعدت تبرعاتهم الملايين حول العالم، فمنها أقيمت الجامعات والمعاهد والمدارس والمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم، وبناء بيوت الفقراء، وكفالة الأيتام، وتسيير قوافل الإغاثة إلى المحتاجين، وتنفيذ المشاريع الانتاجية التي تحول الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج، يأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الذي يوافق 25 من سبتمبر من كل عام.



وتابع الثويني أن جمعة النجاة الخيرية تحرص على الاستماع للمتبرعين والتشاور معهم ونستفيد من ملاحظاتهم الإيجابية التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل وتنميته وندعوهم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة، ونتشارك في تحديد الأولويات ونتبادل معا الأفكار، مؤكدا أن هذه الأعمال تأتي توافقا للرؤية والرسالة والأهداف التي تعمل بهم واستراتيجيتها وأهم العمليات التي تقوم بها، وتم تحديد أكثر من 20 مشروع محتملا لدعم المسؤولية المجتمعية وعقبها قمنا باستطلاع آراء أصحاب العلاقة سوءا من الجمهور الداخلي للجمعية أو المتبرعين والداعمين بجانب الجهات الحكومية والمستفيدين وشركاء الميدان من رواد العمل الخيري وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية والذي يعود بالإيجاب على الجميع.