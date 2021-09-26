مشاركة ناجحة لطلبة الكلية الأسترالية في الكويت في تدريب ميداني خلال شهر أغسطس الماضي باستضافة بنك الخليج. حيث أعطى هذا التدريب للطلاب فرصة تمكنهم من الحصول على خبرة عملية قيمة لبناء المهارات الأساسية للنجاح في عملهم. وفي لفتة مميزة من بنك الخليج كان لدى الطلاب فرصة اختيار القسم الذي يرغبون في أن يتدربوا فيه. البرنامج التدريبي المقدم من قبل بنك الخليج يمتد على نحو 50 ساعة عمل ويهدف إلى توفير المتدربين فرصة الحصول على خبرة عملية حقيقية وقيمة لمساعدتهم على التعرف على أساسيات وأسرار النجاح خلال مسيرتهم الوظيفية المستقبلية. وفي ختام التدريب حصل المتدربون على شهادات إتمام وكتب تقدير مقدمة من بنك الخليج.



وتقديرا على الجهود المبذولة، وبعد انتهاء فترة التدريب أقام بنك الخليج حفل تكريمي للمشاركين في برنامج التدريب، وحضر الحفل ممثلا الكلية كل من د.محمد عبدالنبي، عميد كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية في الكويت، والسيدة/ جمانه تاسي، منسق - العلاقات الصناعية لدى الكلية، حيث ألقى د.عبدالنبي كلمته أثناء الحفل شاكرا بنك الخليج على الدعم المتواصل وعلى الخطط الاستراتيجية تهدف إلى تمكين المستمر للطلاب، وبعد الكلمة تم تكريم د.عبدالنبي بدرع تذكاري تقديرا للتعاون.