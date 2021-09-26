عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال حصلت على موافقة من الجهاز المركزي للمناقصات بخصوص الأمر التغييري بإضافة 25% من قيمة العقد الخاص بمشروع إزالة الرمال عن الطرق في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير.



وأضافت المصادر ان العقد الذي يحمل رقم ق ص/ ط/ 387 لم يتم إصدار أي أوامر تغييرية بالإضافة له من قبل، وان الهدف من إصداره هو استمرار الأعمال ولحين المباشرة بالعقد الجديد المماثل وما يتضمنه من أعمال إزالة وترحيل وتنظيف للرمال والمخلفات من مواقع شبكات الطرق والأرصفة والساحات ومن داخل وخارج الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنشاء مصدات للرمال لمواقع مختلفة ولأعمال عاجلة، لاسيما ان أعمال العقد متعلقة بأحوال الطقس المتغيرة، لافتة إلى انه سيتم الانتهاء من الأعمال بالأمر التغييري بانتهاء مدة العقد الأصلية، مشيدة بجهود مسؤولي الجهاز المركزي للمناقصات لتعاونهم واستجابتهم لتنفيذ المشاريع للصالح العام.



وفي هذا السياق، قال المهندس المشرف على عقد إزالة الرمال عن الطرق في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير بإدارة العمليات في قطاع الصيانة بوزارة الأشغال م.فواز الخالدي لـ «الأنباء» ان موجة الغبار وسرعة الرياح التي مرت على البلاد أدت لزحف الرمال وتجمعها بكميات كبيرة على الطرق الخارجية مثل السالمي والصبية والعبدلي وكبد والوفرة، مشيرا إلى انها تسببت في اغلاق بعض أو كل المسارات تقريبا.



وأضاف الخالدي انه تم اتخاذ اللازم ومراعاة اشتراطات السلامة من خلال وضع علامات إرشادية لأخذ الحيطة والحذر والتنسيق مع الدوريات المرورية لسلامة مرتادي الطريق والمركبات، وقمنا على الفور بإزالة الرمال وتوفير المعدات اللازمة لتسيير حركة العمل وفتح الطرق المتضررة بأقصى سرعة ممكنة، حيث يتم توزيع فرق الطوارئ ويكون العمل متواصلا على مدار الساعة حتى انتهاء أعمال إزالة الرمال.



وعن المواقع الأكثر تضررا بسبب موجة الغبار، أفاد بأنها تتمثل فيما يلي:



٭ طريق كبد - الوفرة: من دوار كبد حتى دوار قاعدة أحمد الجابر ومن دوار قاعدة أحمد الجابر إلى دوار طريق ميناء عبدالله الوفرة، مشيرا إلى ان الرمال تترسب بشكل كبير بجانب الحاجز الحديدي بطول الطريق وبعرض حارة في بعض الأماكن وحارتين في أماكن أخرى مما يؤدي الى إغلاق الطريق بشكل كامل بالاتجاهين.



٭ طريق الصبية: تتراكم الرمال بشكل كبير علي طريق الصبية من الكيلو 59 حتى 116 بالاتجاهين مع مداخل ومخارج الجسور.



٭ طريق بحيث - العبدلي: تتجمع الرمال بشكل سريع من جسر طريق الصبية الى طريق العبدلي بجانب الحاجز الحديدي بالاتجاهين بعرض حارة يمين الطريق وأخرى يسارها.



٭ طريق السالمي: تتجمع الرمال وتترسب بكميات كبيرة من الكيلو 60 إلى 22 باتجاه الجهراء بعرض حارة في بعض الأماكن وحارتين وأكثر في أخرى مما يؤدي إلى إغلاق الطريق بشكل كامل، ومن الكيلو 22: إلى 40 باتجاه السالمي.