صدر حديثا عن دار الآثار للأعمال التاريخية كتاب بعنوان «وجيه الجهراء محمد حمد السعيد العيار - سيرة حياة»، حامل صك الجهراء، المرسل له من قبل الشيخ أحمد الجابر قبل استحداث نظام المختارية بالكويت، وأحد أبرز مقاتلي الجهراء، وأحد خيرة الشباب الذين حملوا سلاح الدفاع عن وطنهم، حين قام حاكم العراق السابق عبد الكريم قاسم بمحاصرة الكويت، وغير ذلك مما يشهد له - رحمه الله - بالرأي السديد، ومواقف وطنية بطولية تجمع ولا تفرق، وما كان يتصف به من محاسن الأفعال، وطيب الشمائل وخصائل الكرم والوفاء وقضاء حوائج الناس، وجلالة قدر ووجاهة اجتماعية وعلاقات صداقة وأخوة ومحبة مع حكام الكويت الذين كانوا يعرفون له قدره ومنزلته، ومنهم الشيخ عبدالله السالم، والشيخ دعيج السلمان، والشيخ عبدالله المبارك، رحمهم الله، وغيرهم من وجهاء وكبار العائلات والشخصيات من أهل الكويت.

وخير ما أسترسل في القول به في تقديم الكتاب نجله ناصر العيار الوكيل المساعد للهيئة العام للشباب والرياضة السابق، أن «وجيه الجهراء» لطيف في حجمه، نفيس في بابه، جمع فيه أخونا الباحث في تاريخ الشخصيات والأسر والقبائل عبدالعزيز العويد جانبا يسيرا مما بقي محفوظا في بعض الكتب والذاكرة عن مسيرة الوالد محمد حمد العيار - طيب الله ثراه-، وقد ساهمت في عرض ما يحضرني مما يصلح للذكر في مسيرته، لعلها تكون برا وصلة له، وتوثيقا لمسيرة أحد رجالات الكويت ممن لم ينصفهم التاريخ حق الإنصاف، داعيا جهات الاختصاص إلى القيام بمثل هذه الأعمال التوثيقية المهمة لرجال الكويت لاسيما ممن حوت مسيرتهم جوانب تاريخية تستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل.

وتضمن الكتاب لقب ونسب وجذور آل السعيد العيار وهجرة جدهم الأكبر عبدالله عثمان الحر من مدينة أشيقر في نجد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عام 1852 واستقراره بمنطقة القبلة ثم انتقاله للاستقرار بمنطقة الجهراء الى أن توفاه الله جل وعلا، كما تناول الكتاب تقديم معلومات بالغة الأهمية عن مدينة الجهراء التاريخ والمكانة، وعن أعلام ووجهاء أسرة العيار