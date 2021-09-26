الميكنة تشمل إعداد المحاضر والمخالفات واستقبال الشكاوى عبر التطبيقات الذكية والمركز

النظام سيسهل إرسال المحاضر إلى النيابة ويقلل الدورة المستندية وينهي المعاملات الورقية

إدارة الرقابة التجارية تضم 6 مراقبات موزعة على مختلف المحافظات ويتبعها 19 مركزاً بالمناطق

أنصح الجميع بالشراء من المحلات المرخصة وتجنب الباعة الجائلين أو المواقع الوهمية

أجرى اللقاء: عاطف رمضان

أعلن مدير ادارة الرقابة التجارية بقطاع شؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن المطيري ان الادارة تعمل حاليا على تجهيز برنامج ميكنة جديد سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة لتحويل المخالفات ومحاضر الضبطيات من ورقية الى الكترونية.

واضاف المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» أن الادارة ستتمكن عن طريق البرنامج من تخزين القرارات الوزارية في قاعدة بيانات يتم تخزينها في الأجهزة الذكية الخاصة بالمفتشين، مما يسهل عليهم اعداد المخالفات حتى وصولها الى النيابة التجارية، ويحفظ شكاوى المستهلكين، لافتا الى ان البرنامج ينقسم لقسمين، الأول يختص بإعداد المحاضر وضبط المخالفات التجارية، والثاني بتسلم شكاوى المستهلكين عبر الواتساب وموقع الوزارة الالكتروني ومركز الاتصال، لافتا الى ان من مميزات النظام سهولة ارسال المحاضر الى النيابة الكترونيا وانهاء المعاملات الورقية وتقليل الدورة المستندية واختصار الوقت.

ونصح المستهلكين حال تعرضهم للغش التجاري بالاحتفاظ بفاتورة الشراء والتوجه لأقرب مركز تابع للرقابة، داعيا الى الشراء من المحلات المرخصة وتجنب الباعة المتجولين أو المواقع الالكترونية الوهمية، مشيرا الى ان الإدارة تمكنت من اعداد 1928 محضر ضبط، وأغلقت 99 محلا مخالفا وقامت بـ 25810 جولات تفتيشية، كما ان الخط المباشر تلقى 491 شكوى خلال الفترة من 1 يناير حتى 6 سبتمبر الجاري.

وذكر ان ادارة الرقابة تضم 6 مراقبات موزعة على محافظات الكويت وكل مراقبة يتبعها 19 مركزا، كاشفا عن افتتاح مراكز في المناطق السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، ولدى الوزارة خطة لتثقيف الباعة وتوعيتهم بالقوانين وطرق حماية المستهلك وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن الخطة المستقبلية لادارة الرقابة التجارية.

٭ تسعى الإدارة خلال الشهور المقبلة للتجهيز لبرنامج الميكنة الجديد الذي سيتم من خلاله تحويل المخالفات او محاضر الضبطيات من ورقية الى الكترونية، وتخزين القرارات الوزارية في قاعدة بيانات تحمل عبر الأجهزة الذكية الخاصة بالمفتشين ويشمل البرنامج جميع الاجراءات والقوانين التي تخص بالادارة مما يسهل اعداد المخالفة، بالاضافة الى حفظ شكاوى المستهلكين وتسهيل وصولها الى المحكمة.

وبرنامج الميكنة ينقسم الى قسمين، الاول يختص بإعداد المحاضر وضبط المخالفات التجارية، التي تم ربطها مع اكثر من جهة مثل «المعلومات المدنية»، وقطاع الشركات بالوزارة، للحصول على معلومات عن رخصة المخالف، والثاني يتعلق بتسلم شكاوى المستهلكين من خلال 3 قنوات: التطبيقات الذكية وموقع الوزارة الالكتروني ومركز الاتصال، حيث يتمكن المفتش من استلام الشكوى من خلال القنوات عبر الأجهزة الذكية.

ويستطيع المستهلك متابعة الشكوى الخاصة به وآخر اجراء تم عليها من خلال هذا النظام عن طريق موقع الوزارة الالكتروني، وذلك بإدخال الرقم المدني الخاص به في قسم الشكاوى.

ما مميزات نظام الميكنة الجديد؟

٭ سيتم من خلال النظام الجديد ارسال المحاضر الى النيابة الكترونيا حيث كان يتم ارسالها سابقا عبر المراسلين، وكذلك اغلاقات المحلات سوف تتم آليا وستنتهي المعاملات الورقية مما سيؤدي لاختصار الوقت وتقليل الدورة المستندية، كما ان النظام سيفيد الادارة في الاحصائيات التي سيتم اعدادها بطريقة تلقائية.

هل تم تدريب المفتشين على استخدام النظام الآلي الجديد؟

٭ تم تدريب المفتشين والمفتشات بالادارة على نظام الميكنة الجديد، فبإمكانهم إعداد محاضر الضبط والشكاوى من خلال الأجهزة الذكية.

ماذا عن المراحل التي تمر بها شكاوى المستهلكين من بداية إعدادها حتى وصولها الى النيابة التجارية؟

٭ تمر الشكوى بإدارة الرقابة، ثم اللجان المتخصصة حتى تصل الى القضاء.

حدثنا عن كيفية تقديم الشكوى عبر الخط المباشر 135.

٭ يقوم الموظف باستقبال الشكوى من المستهلك وتسجيل البيانات التي يجب توافرها ثم تحويلها الى المراقب المسؤول عن المنطقة الكائن فيها المحل المشكو عليه وذلك لاستكمال الإجراءات، والمراقب بدوره يقوم بتحويل الشكاوى الى المركز التابع حسب عنوان المحل واستدعاء صاحبه في مقر المركز، ولذلك أنصح المستهلك بأن يحتفظ بفاتورة الشراء ويتصل بالخط المباشر للاستفسار عن أقرب مركز من مكان المحل، ويراجعه فورا عند حدوث حالات غش علما بأن المراكز التابعة للادارة تعمل على فترتين صباحية ومسائية.

حدثنا عن آخر احصائية معدة بمحاضر الضبط لدى «الرقابة التجارية».

٭ عدد محاضر الضبط من تاريخ 1 يناير 2021 حتى تاريخ 6 سبتمبر الجاري 1928 محضر ضبط، وعدد اغلاقات المحلات خلال نفس الفترة 99 محلا، والجولات التفتيشية 25810 والمكالمات المتسلمة من الخط المباشر 491.

بماذا تنصح المستهلكين حتى لا يكونوا ضحايا لعمليات الغش التجاري؟

٭ أنصح الجميع بالشراء من المحلات المرخصة، والابتعاد عن الشراء من الباعة المتجولين او المواقع الالكترونية الوهمية.

ما مكونات الهيكل التنظيمي لادارة الرقابة التجارية؟

٭ ادارة الرقابة التجارية تضم 6 مراقبات هي: العاصمة وحولي والجهراء والفروانية ومبارك الكبير والاحمدي، وكل مراقبة تتبعها مراكز يبلغ عددها 19 مركزا.

هل سيتم افتتاح مراكز جديدة تابعة للادارة خلال الفترة المقبلة؟

٭ نعم، سيتم افتتاح مراكز بالمناطق السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى تتم تغطية جميع مناطق الكويت، والادارة حريصة على تكثيف جولاتها التفتيشية بكل المحافظات.

مع بدء موسم المدارس، ماذا عن خطة الادارة للرقابة على أسواق القرطاسية والمستلزمات الدراسية؟

٭ تقوم الإدارة بمراقبة الاسواق من خلال مفتشيها خاصة بالتزامن مع المواسم مثل عودة المدارس حيث يتواجدون في مختلف مناطق الكويت، وتعمل المراكز التابعة على فترتين صباحية ومسائية خلال الاسبوع، كما ان فرق الطوارئ تعمل خلال العطل الرسمية، ونقوم بعمل مسح ميداني، وجولات مكثفة لمراقبة الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومراكز التموين بهدف ضبط السوق بشكل يومي.

الضبطيات القضائية

حدثنا عن أوضاع الضبطية القضائية للموظفين في «الرقابة التجارية».

٭ سيتم تجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الادارة خلال الفترة المقبلة، ومن مهامم إثبات المخالفات وفقا لاحكام المرسوم بقانون 10 لسنة 1979، بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون 117 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المنظمة لضبط السوق.

ووفقا لهذا القرار، يمنح موظفو الإدارة الحق في ضبط واثبات المخالفات في محاضر رسمية، ولهم الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمحال التجارية، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء مهامهم.

تحدثنا عن إجراءات خطة استخدام الأنظمة الذكية في تسجيل المخالفات، ولكن أين دور التاجر والبائع في حماية المستهلك؟

٭ وزارة التجارة تولي ممارسي النشاط التجاري اهتماما كبيرا لدورهم البارز والأساسي في توفير السلع، ولذلك من الخطط التي بدأتها في الأونة الأخيرة توعية وتثقيف التاجر والبائع بأهمية حماية المستهلك حيث قامت باستخدام «المفتش المدرب» والذي يقوم خلال جولته التفتيشية بتوعية وتنبيه الباعة بالمخالفات الموجودة وضرورة تعديلها وبذلك نكون قد منعنا وقوع المخالفة قبل حدوثها ويعد ذلك همزة وصل بين المستهلك والتاجر، ومن خطط الوزارة التي تعمل عليها أيضا عمل قائمة باللوائح التجارية وسوف تطبع مع الرخص.