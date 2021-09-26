قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن الكويت في هذه الفترة دخلت في فصل الخريف بعد ان مرت بفترة الأصفري التي بها أمراض البرد والإنفلونزا مع بدء نوء الزبرة «القفال» وهي نهاية فترة الغوص في الماضي وكذلك فيه نهاية فترة السباحة في البحر.



وغدا الاثنين سيتساوى في الكويت الليل والنهار وكل منهما (12) ساعة حيث تشرق الشمس وتغرب في الساعة (5:39) صباحا ومساء.



وأشار الى ان تأثير وجود منخفض جوي يسيطر على أجواء منطقة شبه الجزيرة العربية وان انخفضت تأثيرات منخفض الهند الموسمي التي تبدو بصورة واضحة خلال الفترة من يونيو حتى أوائل أكتوبر حيث ان هذه هي الفترة المطيرة في شبه القارة الهندية والتي لها تأثير كبير في فصل الصيف في منطقة شبه الجزيرة العربية.



وتابع: يتكون منخفض جوي يسيطر على كامل شبه الجزيرة العربية فقوة هذا المنخفض الجوي في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وتحديدا في سلطنة عمان، وجنوب الإمارات يكون أكثر انخفاضا ويصل إلى نحو (1004) مليبار، وتقل قوة هذا المنخفض الجوي ويصبح أكثر ارتفاعا في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتحديدا شمال غرب مدينة تبوك وسواحل خليج العقبة إلى نحو (1014) مليبار.



وأكد أن هذا المنخفض سيتسبب في هبوب رياح شمالية غربية تكون نشطة بمتوسط سرعة بين (12-45) كم/ساعة خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة ولكن ستستمر الرياح الشمالية الغربية في الهبوب على منطقة الخليج العربي حتى نهاية هذا الأسبوع، الأمر الذي سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة الرطوبة النسبية فتكون في منطقة شمال الخليج العربي خلال هذه الفترة بين (10-35%)، وهذه الرياح الشمالية النشطة نوعا ما سوف تثير الغبار والأتربة في المناطق المكشوفة ولكن من المتوقع أن تخف سرعة الرياح من بعد الأربعاء حيث تكون سرعتها بين (8-15) كم/س وحتى الأحد ثم يتوقع أن تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية (كوس مطلعي).



ولكن سوف تبقى الحرارة وفق المعدل السنوي (42) درجة نهارا و28 في الليل ولذلك فإنه من المتوقع أن تكون درجة خلال الأيام المقبلة بين (39-41) درجة مئوية في النهار وتكون بين (23-25) في الليل.



وتوقع أن يكون انسب وقت للصيد في الساعة (6:15) صباحا مع وقفة الماية حيث ان وقت أعلى مد خلال هذه الفترة سوف يكون في ساعات الفجر الأولى.

وأما انسب وقت للصيد في الفترة المسائية في هذه الفترة فهو في الساعة (7:40) مساء مع وقفة الماية فالمد الثاني سوف يكون قبيل المغرب.