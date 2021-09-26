بشرى شعبان



كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن إغلاق باب استقبال الملفات التعليمية الجديدة للعام الحالي.

وبين المصدر أن الهيئة لن تقبل أي طلب للنقل إليها من مدارس التربية الخاصة لذوي الإعاقة، وذلك لاقتراب بدء الانتظام في المدارس وانطلاق العام الدراسي.

وأكد المصدر ان الهيئة تعمل على إصدار القرارات التعليمية لجميع الطلبة المسجلين تحت مظلة الهيئة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية مع بداية انتظام الطلبة بالحضور ووفق الاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر ان فرق التفتيش تقوم بعملها للتأكد من مدى التزام المؤسسات التعليمية التي تحت مظلتها بالشروط والضوابط المحددة بالإضافة إلى تطبيق دليل الاشتراطات الصحية.