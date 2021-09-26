

رشيد الفعم



أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بإنشاء الشركة الكويتية لإنشاء وإدارة مواقف المركبات والمعدات الثقيلة وتخزينها والمقدم من النواب أسامة المناور وبدر الحميدي ود.حمد روح الدين ود.حمد المطر ومبارك العرو، والمحال بصفة الاستعجال.

وقالت اللجنة في تقريرها، الذي تنشره «الأنباء»، ان الاقتراح ينص على ان يعهد مجلس الوزراء لجهة حكومية بتأسيس شركة مساهمة لإنشاء وإدارة مواقف المركبات والمعدات الثقيلة وتخزينها، ويحدد الاقتراح بقانون طريقة تخصيص أسهم الشركة أن تكون نسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها و26% تطرح في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة «ويستثنى من ذلك شركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد»، على ان تطرح نسبة 50% للاكتتاب العام للكويتيين.

وأضاف الاقتراح: تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتقوم بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة لحماية البيئة بتخصيص مساحات مناسبة للشركة لاستخدامها مواقف للمركبات والمعدات الثقيلة.