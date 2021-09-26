ليلى الشافعي



في إطار الجهود التوعوية لجمعية صندوق إعانة المرضى داخل المستشفيات، أقامت إدارة النشاط النسائي بالجمعية عددا من الأنشطة التوعوية الصحية والإرشادية للأطفال المرضى في المستشفيات.



وأكدت مشرفات النوادي أهمية غسل اليدين للحفاظ على الصحة ومنع انتشار حالات العدوى من شخص لآخر، حيث انه يمكن أن تنتشر الجراثيم من الأسطح أو من أشخاص آخرين في حالة قمت بلمس عينيك، أو أنفك، أو فمك بيديك لأن الأيدي تمثل المسارات الرئيسة لانتقال الجراثيم، لذا تعد نظافة اليدين من أساسيات النظافة الشخصية التي يجب اتباعها والمحافظة عليها دائما في حياة أطفالنا.



وقد قامت مشرفة نادي الأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية هناء فرج بنادي السعادة بتقديم البرنامج، حيث ركزت على إرشادات نظافة اليدين للبعد عن فيروس كورونا من خلال عرض شيق للأطفال احتوى على الصور والبطاقات الملونة وتشجيعهم من خلال عرض تمثيلي يقوم به الأطفال بكيفية غسل وتعقيم اليدين باستخدام أدوات النظافة اللازمة.



كما قامت مشرفة نادي الأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية رشا السعيد بعمل يوم تعليمي تربوي بنادي الزهور، حيث جعلت تعلم مادة الرياضيات للأطفال تجربة ممتعة باستخدام طرق سريعة وسهلة دون تعقيد بمعرفة الأرقام بالاستعادة بالألعاب الصغيرة والكتيبات المرسومة والمكعبات لتحبيب الأطفال بالمادة وتعلم بعض مبادئ الرياضيات الأساسية كالجمع والطرح والضرب لتنشيط فكرهم وجعل ذهنهم حاضرا، مؤكدة أهمية إنجاز الدراسة في هذا العام الدراسي الجديد بطريقة مختلفة لندرك ما افتقدناه من الوقت في الأشهر السابقة خلال فترة كورونا والتطلع إلى المزيد من النظام والبحث الدراسي في هذا الموسم.



وقامت المشرفة بتطبيق ما علمته للأطفال لتحقيق الاستفادة من هذه الدروس.