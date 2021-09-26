أعلنت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد عن إطلاق الموسم الحادي عشر من برنامج «المدارس الخضراء» بالتزامن مع العام الدراسي بالتنسيق مع وزارة التربية، كاشفة عن أنه سيكون مدمجا بين التقديم بالحضور الواقعي مع الالتزام بالاشتراطات الصحية إلى جانب محاور الكترونية من خلال تقنية «زووم».



وأكدت بهزاد أن النسخة الحادية عشرة للبرنامج تأتي استكمالا لدوره في التوعية والتدريب العلمي والعملي وضمانة لاستمرارية التعليم والتدريب عبر مجموعة واسعة من مواد التعلم المتاحة للوصول للمعلومات البيئية التي لا تتوافر في المناهج التعليمية والمعززة للتعليم اللاصفي، لافتة إلى أن التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الالكتروني للجمعية، مؤكدة ان البرنامج يشمل إدارة المخلفات الصلبة والمنزلية، والطاقة وتوفيرها، والمحافظة على المياه، وتغير المناخ، بالاضافة الى محاور التنوع البيولوجي: الطيور، النباتات المحلية، المناطق المحمية، التنوع البيولوجي البحري، وقانون حماية البيئة الكويتي.



وذكرت أن البرنامج سيتضمن هذا العام محور التدريب على تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتدريب على الإصدار التربوي «تغير المناخ منهج تعليمي للتوعية والتدريب» والذي أصدرته بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» وصندوق البيئة العالمي ويدخل في إطار اتفاقية الهيئة والجمعية وبموجبها تقدم «حماية البيئة» التوعية والتعريف بمخاطر وآثار التغير المناخي على العديد من مجالات الحياة، مؤكدة أن إصدار تغير المناخ منهج تعليمي للتوعية والتدريب يعد من أدوات نشر التوعية الطلابية بتلك القضية فضلا عن دعمه لآليات الجمعية في منهجها التربوي اللاصفي.



وتابعت: يقدم البرنامج هذا العام محاوره من خلال نخبة أكاديمية من المعنيين بالشأن البيئي، بالإضافة إلى أن الحلقات التوعوية لبرامج سلسلة رصد الحياة الفطرية للجمعية تم تضمينها في برامج التعليم الالكتروني لما لها من أهداف عديدة فهي تعزز غرس قيم المواطنة البيئية من خلال مشاهد ضمنية في الحلقات تعاد يوميا بطريقة مختلفة ليكون المواطن متحمسا وواعيا للقضايا البيئية ذات الأهمية ومسؤولا عن صون البيئة ومكوناتها.