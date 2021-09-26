ناقشت اللجنة الاستشارية لتعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات الإنسانية والاجتماعية في جامعة الكويت خلال اجتماعها السابع للعام الدراسي 2020-2021 اعتماد الكتب التي تطبعها وتنشرها لجنة التأليف والتعريب والنشر في الجامعة (مجلس النشر العلمي) ضمن متطلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس.



وارتأت اللجنة أنه لا مانع من اعتماد ما تقوم لجنة التأليف والتعريب والنشر بطباعته ونشره ضمن متطلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفقا للبند 2 من الباب الأول لقرار وزير التربية ووزير التعليم العالي 39 بتاريخ 28 ديسمبر 1998 الذي ينص على أن الإنتاج العلمي المتطلب للترقية يتضمن الأبحاث والكتب والأعمال الابتكارية، مشيدة بما يقوم به نائب رئيس الجامعة للأبحاث د.رشيد العنزي من جهود حثيثة للمحافظة على مكانة الجامعة المرموقة بين الجامعات والمراكز العلمية على المستويين العربي والعالمي، بالإضافة لدور رئيس لجنة التأليف والتعريب والنشر د.محمد المسيليم، ومدير مجلس النشر د.سامي الوهيبي والمدير التنفيذي غادة الحسن وجميع العاملين في اللجنة على تميز ما يصدر عن اللجنة من كتب قيمة ومحكمة على مستوى عال من الدقة والتميز.



والجدير بالذكر أن جميع المراكز العلمية التابعة لمجلس النشر العلمي في الجامعة لها منشورات قيمة وتسعى للحفاظ دوما على المكانة العلمية الخاصة التي يحظى بها المجلس من خلال اعتماد ما يصدر عنه من منشورات من قبل الكثير من الجامعات والمراكز الأكاديمية على مستوى العالم.