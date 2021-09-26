انطلقت فعاليات معرض الصيد والطبيعة في هنغاريا على مدى أسبوعين بمشاركة 98 دولة من بينها الكويت و1500 منظمة.



ويهدف المعرض الذي يقام تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الهنغاري جولت شيميان إلى تعزيز مفهوم الاستخدام المستدام للطبيعة إذ يتخلله ستة مؤتمرات وأكثر من 500 فعالية.



وتشارك الكويت بوفد يترأسه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد وبجناح يحتوي على مطبوعات بكل ما ساهمت به الكويت من أجل الحفاظ على البيئة إضافة إلى تقديم شرح عن قانون الصيد وحماية البيئة.



كما يعرض القائمون على الجناح الكويتي «فيديوهات» مصورة عن محمية الجهراء للطيور ومدى التزام الكويت باتفاقياتها الدولية وعلى رأسها «سايتس» المعنية بحظر الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض.



من جانبه، أكد الشيخ عبدالله في تصريح لـ «كونا» أن الاهتمام بالنظام البيئي أصبح من أهم الأولويات في خطط وبرامج عمل الحكومات على المستوى الدولي ويعد الاساس في مختلف مناحي الحياة.



وقال ان المشاركة في هذه الفعاليات الدولية تهدف إلى تعزيز التعاون مع مختلف الدول المشاركة والاستفادة من الخبرات الدولية لاسيما أن القضايا البيئية أصبحت تشكل هاجسا على مستوى العالم لما لها من أهمية على الحياة.



ولفت إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها الارتقاء بالمؤشرات البيئية في مختلف القطاعات بالتعاون مع الشركاء كافة على المستويين الاقليمي والدولي.



وأشاد بالجهود المبذولة من الحكومة الهنغارية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على النظام البيئي الطبيعي، مشددا على أهمية تضافر الجهود في الحفاظ وتعزيز البيئة المستدامة.