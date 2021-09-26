​آل إبراهيم: الشبكة الإقليمية تطلق مبادرة عربية للتشغيل العادل والعمل اللائق



أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعتزازه بالشراكات الفاعلة والبناءة التي نجحت المحافظة في صياغتها مع العديد من مؤسسات العمل والإبداع والإنتاج المحلية وعلى الصعيد الإقليمي، كاشفا عن ان المحافظة تولي اهتماما خاصا بكل ما من شأنه ترجمة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على ارض الواقع، مشيرا الى ان المسؤولية المجتمعية الشاملة تمثل مسارا رئيسيا ضمن المشروع التنموي «محافظتي أجمل» الذي أطلقته المحافظة قبل 6 سنوات، ونجحت من خلاله في تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات النوعية الحياتية المهمة، واتخاذ الخطوات الوثابة لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وترجمته عبر مشاريع وخطط وبرامج تحقق الاستدامة الشاملة والدائمة في العديد من المجالات الأساسية سواء التعليمية أو الصحية أو الحضارية، مثمنا جهود الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وعطاءها المتميز مركزيا وعلى امتداد دول الإقليم ومنها الكويت على مدى السنوات الأخيرة.



جاء ذلك خلال تسلمه الجائزة الدولية للتميز في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2021، من نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية د.علي آل إبراهيم ود.شهاب العثمان رئيس برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية، وذلك في ديوان عام محافظة الأحمدي، حيث أعرب الخالد عن الشكر والتقدير للشبكة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها البروفيسور يوسف عبد الغفار وجميع قيادييها ومنتسبيها، معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك، متمنيا للجميع المزيد من العطاء والإنجاز لخدمة أوطاننا وإقليمنا.



من جانبه، قال آل إبراهيم انه تم خلال اللقاء تسليم محافظ الأحمدي الجائزة الدولية للتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية للعام 2021، والتي تم الإعلان عن تكريمه بها خلال فعاليات «الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية» الذي عقد برعاية رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزيا الشهر الماضي، تتويجا وتقديرا لجهود محافظة الأحمدي في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة الى ان الشبكة بصدد إطلاق مبادرة عربية للتشغيل العادل والعمل اللائق في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وان موضوع المبادرة هو شعار الشبكة لهذا العام، كاشفا عن الاستماع الى عدد من توجيهات المحافظ السديدة بهذا الشأن تعكس حرصه على إيجاد فرص العمل اللائق للشباب العربي.



بدوره، ذكر العثمان انه تم إهداء درع تكريمية لمحافظ الأحمدي لرعايته الشرفية لمؤتمر الكويت والإنتاج والاستهلاك المستدام الذي عقد «عن بعد» قبل شهور بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، لافتا الى الخروج بعدد من التوصيات منها مبادرة «مواطنة مسؤولة واستدامة»، إضافة الى قياس البصمة البيئية لاستهلاك الموارد وغيرها من التوصيات التي تستهدف الوصول الى البيئة الذكية في إدارة الموارد، الأمر الذي ينعكس على التقرير الإنمائي ورفع مستوى الكويت في هذا الصدد.