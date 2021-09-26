أطلقت جمعية الإغاثة الإنسانية حملة إيواء لإنشاء دار إيواء للأيتام وأسرهم للاجئين السوريين داخل تركيا والذي يعد مشروعا نموذجيا نسعى من خلاله لتأهيل الأيتام وأسرهم وإيجاد بيئة خصبة لتنميتهم وتمييزهم.



وفي هذا الصدد، قال رئيس المشاريع الداخلية والخارجية وأمين سر الإغاثة الإنسانية خالد الرشيدي إنه انطلاقا من الدور الإنساني والإغاثي للجمعية في تلبية وسد جميع احتياجات المتعففين وإعانتهم والتخفيف عنهم، أطلقت الجمعية حملتها دعما لإخواننا اللاجئين السوريين في تركيا من خلال مشروع بناء دور إيواء للأيتام السوريين داخل تركيا، وذلك عملا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما)، مشيرا إلى أن بناء دور الإيواء للأيتام يعتبر من الصدقة الجارية، والتي يستمر نفعها حتى بعد الممات.



وأوضح أن تنفيذ مشروع «دار الإيواء» لايزال مستمرا، من أجل تقديم يد العون والمساعدة، داعيا كل من يريد المساهمة لهذا المشروع إلى التبرع عبر موقع الجمعية الإلكتروني «WWW. hrskw.org» أو من خلال الاتصال عل الخط الساخن للجمعية 98787844، أو بزيارة مقر الجمعية شرق، شارع جابر المبارك، برج السنابل، الطابق 40.



وثمن الرشيدي دور الكويت بلد الإنسانية التي فتحت المجال للجميع، وأصبحت منارة للعمل الإنساني، متوجها بوافر الشكر والتقدير الى كل من ساهم في هذه الحملة من أفراد ومؤسسات.