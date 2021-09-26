ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي، ان نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 651.3 ألف عامل (668.6 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 320.3 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 331 ألف عاملة.ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 214.9 ألف عامل (221.6 ألف عامل في نهاية عام 2020)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 139.2 ألف عاملة (141.7 ألف عاملة في نهاية عام 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.5% من الإجمالي.وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الـ 6 الأخرى لأعلاها 2.3% وأدناها 0.2%. بينما ضمن الدول الـ 10 المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.3% من جملة تلك العمالة، ثم بنين وساحل العاج بنحو 0.3% لكليهما.ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 787.3 ألف عامل (818.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أي ما نسبته 30.3% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 36% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين.تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 471 ألف عامل (482.1 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وبنسبة 18.1% من إجمالي العمالة ونحو 21.5% من إجمالي العمالة الوافدة.يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 411.5 ألف عامل (406.7 آلاف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 15.8% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 245.9 ألف عامل (252.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أو ما نسبته 9.5% من إجمالي العمالة ونحو 11.2% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 208.7 آلاف عامل (213.2 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5% من إجمالي العمالة الوافدة.