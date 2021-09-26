رومانوسكي أكدت على دعم بلادها للمؤسسات الشرعية اللبنانية

في إطار الجهود التي تقوم بها السفارة اللبنانية في الكويت لتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية، أقام القائم بالاعمال هادي هاشم، عشاء عمل على شرف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت إلينا رومانوسكي، التي رافقها اعضاء من القسمين الاقتصادي والتجاري لدى السفارة، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في الكويت و ورئيس و اعضاء مجلس العمل اللبناني في الكويت.



ورحب الهاشم بالسفيرة الأميركية وشكر الولايات المتحدة على كل الدعم الذي تقدمه للبنان، لاسيما دعمها للجيش اللبناني. كما دعا القائم بالاعمال الى تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات اللبنانية والأميركية ووضع السفارة في خدمة تحقيق هذا الهدف.

بدورها شكرت السفيرة الأميركية القائم بالاعمال اللبناني على مبادرته وذكّرت بالتاريخ الذي يجمع البلدين، واكدت على دعم الولايات المتحدة الأميركية للمؤسسات الشرعية اللبنانية، كما نوهت بضرورة بناء شراكات تجارية بين البلدين.





