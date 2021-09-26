عبدالعزيز الفضلي

تفاعلاً مع مانشرته "الأنباء"، حول موافقة وزارة التربية على قبول عدد من المهندسين للعمل كمعلمين ولكن بشروط ستبحثها مع جمعية المهندسين الكويتية، أشـاد أمين سر جمعية المعلمين الكويتية عايض الســبيعي، بتوجــه وزارة التربيـة وبالتعـاون مع جمعية المهندسين الكويتية لتأهيل مهندسين للعمل في القطع التعليمي وسد النقص بالكوادر الوطنية المتخصصة بتدريس المواد العلمية مثــل الفيزياء والرياضيات، والكيميـاء والإحصاء والعلـوم وغيرها من خلال برنامـج دراسـات عليا لتأهيـل مهندسين ومهندسـات للعمل في مهنـة التعليم بالمجالات التي تعاني الوزارة منها نقصا.

وأكد السـبيعي أن جمعيــة المعلمين تقف بقـوة إلى جانب أي خطـوة مدروسة من شأنها أن تسـاهم في دعم المسيرة التربوية، وفي فتح المجــال لسد جوانب النقص بالكـــوادر الوطنية المؤهلة تربويا وأن الجمعيـة على اســتعداد كامل للتعــاون مع الوزارة في تنظيــم الدورات التدريبية لهذه الكوادر بما يساهم في تأهيلها تربويا لتكون قادرة على مزاولة رسالة التعليم، وفي شرف الانضمام للأسرة التربوية وأهل الميدان.