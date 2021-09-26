عبدالعزيز الفضلي

تفاعلاً مع مانشرته "الأنباء"، حول موافقة وزارة التربية على قبول عدد من المهندسين للعمل كمعلمين ولكن بشروط ستبحثها مع جمعية المهندسين الكويتية، رحبت جمعية المهندسين بموافقة وزارة التربية على مبادرتها الاستعانة بالمهندسين الكويتيين الراغبين بالعمل في مهنة التدريس، مؤكدة استعدادها لتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الجهة المعنية في الوزارة .

رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل، أوضح أن الجمعية لديها الاستعداد الكامل للتعاون مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية أو أية جهة أخرى لتنفيذ هذه المبادرة ، مؤكدا أن الرؤية واضحة لدى الجمعية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الرسمية ، مشيرا الى ان الجمعية صاحبةالمبادرة ولديها تواصل مباشر مع أغلب المهندسين الراغبين في العمل بمهنة التدريس .

وأضاف العتل : إن المبادرة تهدف الى دعم العمل الحكومي أولا وتوفير الكوادر المهنية الكويتية لمختلف قطاعات العمل ، مضيفا كما أننا نهدف الى خلق مجالات أوسع لعمل الزملاء الذين ينتظرون فترات طويلة في قوائم التوظيف ومنهم الذين أبدوا رغبة كبيرة لتدريس بعض التخصصات العلمية التي تعاني نقصا في كوادرها وزارة التربية .

وأكد العتل أن المهندسين قادرون على سد العجز في بعض التخصصات العلمية المطلوبة لدى وزارة التربية مثل العلوم و الفيزياء والكيمياء والرياضيات ، مشيرا الى ان مقترح الجمعية يتضمن دورة تأهيل للمهندسين بالتعاون مع جامعة الكويت أو التعليم التطبيقي والتدريب.