استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء إثر عودته من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد أن مثل سموه بترؤس وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.