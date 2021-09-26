تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة بتكريم الجهات المختصة في البلاد للدكتور عادل العبدالمغني تقديرا لإسهاماته في خدمة الكويت.

وجاء في نص الاقتراح إنه نظرا للإسهامات التي قدمها الدكتور عادل العبدالمغني في خدمة الكويت و النهوض بها على صعيد إصداراته الأدبية التي تجاوزت 45 كتاباً في جميع جوانب الحياة الكويتية وشؤونها التراثية والتاريخية والأدبية والاقتصادية والعلمية الجغرافية ، بالإضافة إلى تقلده منصب وزير مفوض سابق في وزارة الخارجية الكويتية كما تقلد العديد من المناصب الادارية في أبرز جمعيات النفع العام و بعد ذلك أكمل مسيرته الأدبية في البحث والتصنيف والتأليف كما كانت كانت له مساهمات كثيرة في أنشطة العمل التطوعي والاجتماعي أبرزها :

- عضو جمعية الخريجين الكويتية منذ عام 1976.

- عضو الجمعية الجغرافية الكويتية منذ عام 1976.

- عضو مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية 1980-1983.

- أمين سر مجلس حي منطقة الشامية والشويخ 1983.

- عضو نادي القادسية الرياضي 1984.

- عضو جمعية الصحافيين الكويتية منذ عام 1995.

- عضو رابطة الأدباء في الكويت منذ عام 1996.

- عضو لجنة تسمية مساجد الكويت منذ عام 1997.

- عضو اللجنة الاستشارية العليا للتوثيق الإعلامي والتراث والفنون الكويتية منذ عام 2001.

- شارك بتأسيس الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات وأصبح نائباً للرئيس عام 2005.

- عضو لجنة تسمية الشوارع والميادين في الكويت منذ عام 2006.

- عضو لجنة إصدار طوابع البريد في دولة الكويت 2010.

- أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين 2011.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بقيام وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب و الجهات المختصة في البلاد بتكريم الدكتور عادل العبدالمغني.