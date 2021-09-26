عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية ورئيس وحدات التطعيم الميداني د.دينا الضبيب، عن التواصل مع طريحي الفراش ممن تلقوا الجرعة الثانية ومضى على تلقيهم لها 6 أشهر لمنحهم الجرعة الثالثة.

وبينت د.الضبيب أن التواصل معهم سيكون عبر الهاتف من قبل فريق طريحي الفراش ، مشيرة الى انه تم حصر جميع طريحي الفراش مستحقي الجرعة الثالثة لابلاغهم بموعدها وتطعيمهم عبر فريق طريحي الفراش الذي سيزورهم في منازلهم لاعطائهم الجرعة.

ودعت د.الضبيب طريحي الفراش من لم يتلق التطعيمات بالتسجيل عبر منصة التطعيم من خلال خانة "طريحي الفراش" للتواصل معهم واعطاءهم الجرعات المستحقة.