عادل الشنان



كشف التقرير الشهري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن تمديد فترة أعمال إنجاز وإنشاء وصيانة 20 عمارة من السكن العمودي يتضمنوا 390 شقة في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى تاريخ 28 فبراير 2022 بسبب التأخير في الإنجاز، حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، إلا ان نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال المشروع بلغت فعليا 68‎‎% تقريبا حتى نهاية أغسطس الماضي.



كما كشف التقرير عن تمديد أعمال إنجاز وإنشاء وصيانة 40 عمارة من السكن العمودي بهم 720 شقة، بالإضافة إلى أعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى تاريخ 31 يناير 2022 بسبب تأخر الإنجاز أيضا بعد ان كان من المفترض تسلمها تعاقديا بتاريخ 10 يونيو الماضي، وقد وصلت نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية الشهر الماضي (أغسطس) 79.32‎‎%.



وبين التقرير أن أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الإسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في القطاع B في العقد رقم 1422 قد تأخرت، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع 21.51‎‎%، ومن المفترض ان تكون 37.82‎‎% وان يتم تسليم المشروع في يونيو المقبل.