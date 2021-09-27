قام وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بجولة تفقدية في جون الكويت والمياه الإقليمية الكويتية للاطلاع على الوضع الرقابي والدور الإشرافي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وقالت «هيئة الزراعة»، في بيان صحافي أول من أمس، ان الجولة هدفت أيضا إلى المرور على السفينة «صباح» وهي نقطة ثابتة في منطقة الدوحة والمرور على بعض الصيادين داخل الجون للتأكد من سلامة تراخيصهم وسلامة المعدات المستخدمة في الصيد.



وذكر البيان أن الوزير الشايع مر كذلك خلال جولته على المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الأسماك ومنها أسماك الميد بهدف الاطلاع على المخزون السمكي.



وأشار إلى أن الوزير اطمأن على كل إجراءات العمل داخل الرقابة البحرية، مثنيا على الدور الذي يقوم به رجال الرقابة العاملون بقطاع الثروة السمكية التابع للهيئة.



وأشاد بما يقومون به من دور للحفاظ على بحر الكويت وحماية البيئة معرضين أرواحهم للخطر في مطارداتهم لمراكب الصيد المخالفة في عرض البحر حرصا على تطبيق القانون غير متهاونين في ملاحقة منتهكي القانون ومخالفتهم.



ورافق الوزير الشايع في جولته نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية بالهيئة مرزوق العازمي ورجال الرقابة البحرية.