ليلى الشافعي



أعلنت رئيسة اللجنة النسائية بالجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية منى سلمان بن عيسى عن قيام الجمعية أول من امس بتوزيع الحقائب المدرسية على الأيتام داخل الكويت بالتعاون مع فرق تطوعية نسائية «فريق إعمار وفريق ذخر التطوعي».

وقالت بن عيسى انه تم تنفيذ مشروع توزيع الحقائب المدرسية التي استفاد منها 200 يتيم تكفلهم الجمعية، وقد احتوت الحقيبة على قرطاسية كاملة مناسبة لكل مرحلة دراسية، مشيرة الى ان المشروع يعد من المشاريع الموسمية المهمة التي تحرص على تنفيذها الجمعية سنويا، وجاء تنفيذه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد والذي يشهد بداية العودة مرة اخرى الى الحياة الدراسية الطبيعية بعد ان خفت حدة الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة العام المنصرم لمواجهة جائحة كورونا.

ولفتت الى ان الجمعية تدعم غير القادرين على الدراسة في جميع المراحل الدراسية، وذلك داخل الكويت وخارجها، إيمانا منها بأهمية العلم.