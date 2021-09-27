تطرح زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية مشروع «إضاءتهم نور لنا» والذي تسعى من خلاله إلى إيصال الإنارة للقرى الفقيرة ومخيمات اللاجئين والنازحين ولبيوت الأيتام وضعاف الدخل وغيرهم من الشرائح المستفيدة في العديد من الدول الفقيرة.

وفي هذا الصدد، قال مدير زكاة الفحيحيل إيهاب الدبوس: نطمح من خلال هذا المشروع الإنساني لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين وتخفيف معاناة الأسر وترسيخ وتعزيز روح التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الحنيف.



وأوضح الدبوس أنه من خلال هذا المشروع نقوم بشراء لوحات تعمل بالطاقة الشمسية ومن خلالها يتم توليد الطاقة اللازمة والتي تكفي المنزل بالكامل، وذلك من أجل توفير حياة أكثر أمانا وصحة وإنتاجاً للفقراء الذين خلت منازلهم وقراهم من وسائل الإنارة ويعيشون من غروب الشمس في ظلام دامس ويتعرضون لتحديات وصعوبات كثيرة،



لافتا الى أن كثيرا من سكان القرى والمخيمات تعرضوا لمخاطر الحيوانات المفترسة والتي تسببت في حوادث مؤلمة وذلك بسبب عدم توافر الإنارة اللازمة، مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل على حمايتهم وتوفير سبل الحياة الآدمية والكريمة لهم.



وبين الدبوس أن تكلفة إنارة منزل بالكامل تبلغ 114 دينارا كويتيا، واللمبة الواحدة تبلغ 1 دينار، وباب التبرع متاح للجميع، داعيا أهل الخير إلى دعم هذا المشروع الإنساني المهم من خلال الاتصال على 90028343 أو زيارة مقر اللجنة في منطقة الفحيحيل.