بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة بوزارة الشؤون صالح العجيل أن الوزارة قامت بنقل خدمات عدد 58 موظفا وموظفة من المنتدبين لشغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية من جهات عملهم المختلفة للعمل لدى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بقطاع التعاون، وذلك بعد دراسة أوضاعهم الوظيفية ومراعاة تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن النقل والندب وفيما يلي الأسماء:



بشاير أحمد حسين العنزي



ريم مفرج مطر العتيبي



نورة جمال فرحان المبيلش



ثامر ناصر محمد المطيري



رشا عبدالهادي عطية صغير



سعود راشد سعود دسمان



منيرة خالد سالم السويلم



دانه حمد خليفة القصار



سارة ناصر حمد العمار



ضحي محمد يوسف الخميري



فاطمة محمد علي الدابي



فالح عبدالله فالح الخالدي



فهد عبدالله جديع الضفيري



محمد يعقوب يوسف روح الدين



مريم خالد أحمد المنصور



حمد عوض سمير حامد



رهف خالد سعد الشالح



فتوح عبدالله محمد العلي



مبارك سالم زبن الصانع



حليمة يوسف محمد الفيلكاوي



مريم أحمد جاسم العوض



العنود فهد عوض الركلة



عبد اللطيف طلال فهيد العازمي



فاطمة يعقوب يوسف الابراهيم



بشائر صنات سفر السميري



مبارك حمود عبدالرحمن العصيمي



عبدالله علي فياض العنزي



أحمد جعيلان على العازمي



حوراء درويش عباس أحمد



عايد سعد عايض الشمري



شهد علي ناصر الزايد



شوق خالد أحمد النصر الله



أحمد مرشد فالح العازمي



بندر تركي حميد ملوح



حماد فياض مشحن العنزي



طلال عبيد راشد أبو لبقة



هديبان عبدالله دبيان الرشيدي



أحمد راشد فالح الميع العازمي



جعفر فؤاد محمد البناي



مشعل أحمد مطلق المرتجي



سلمان مبارك مجبل السهلي



طامي صويان طامي الهاجري



شوق خالد سلطان المطيري



خالد علي ساير العتيبي



عائشة ناصر محمد المزيد



حوفان راشد ثلاب الهاجري



شيماء جعفر بدر البلام



غديري سعد غدير القديري



نصار ناصر فهد المطيري



صقر زايد مطلق العنزي



عبد الاله الحميدي عوض عايض مطر



حسين علي سعد المرتجى



سلطان شارخ داموك العازمي



سلمان عباس علي خاجة



علي فاضل أحمد الرامزي



مرزوق سعود مرزوق عقيل



علي بتاع خلف المطيري



يوسف سيف صالح المطيري