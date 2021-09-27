بشرى شعبان



ناشد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ووكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي بالاهتمام بجميع مساجد الكويت لتكون سهلة الوصول لعبادة الله من المعاقين وكبار السن، فمن غير المعقول ولا المقبول أن يكون عدد مساجد الكويت 1722 ويكون عدد المساجد الذي يسهل الوصول إليها من قبل المعاقين وكبار السن هو 275 فقط بنسبة 16%‎ فقط موزعة على النحو التالي:



٭ العاصمة: 289 مسجدا منها 19 مسجدا فقط مهيأة للمعاقين وكبار السن.



٭ الأحمدي: 448 مسجدا منها 61 مسجدا فقط مهيأة للمعاقين وكبار السن.



٭ مبارك الكبير: 161 مسجدا منها 50 مسجدا فقط مهيأة للمعاقين وكبار السن.



٭ حولي: 237 مسجدا منها 24 مسجدا فقط مهيأة للمعاقين وكبار السن.



٭ الجهراء: 268 مسجدا منها 50 مسجدا فقط مهيأة للمعاقين وكبار السن.



٭ الفروانية: 319 مسجدا منها 71 مسجدا فقط مهيأة للمعاقين وكبار السن.



وتابع: ونحن نوضح أن الكثير من المساجد وعددها 1447 غير مهيأة للمعاقين وكبار السن من وجود دورات مياه خاصة للمعاقين وكبار السن وعدم وجود ممرات بقياسات خاصة لعبور الكراسي المتحركة، وان هذه المساجد تحتوي على سلالم وعتبات تعرقل وصول المعاقين وكبار السن لأداء فريضة الصلاة.