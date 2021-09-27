ليلى الشافعي



تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصرعبدالله الرومي، افتتحت الهيئة أحد مشروعاتها الاستثمارية في مجال العقار.

حضر حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة د.فؤاد العمر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس وقياديي ومديري الهيئة وممثلي شركات القطاع الخاص المتعاملة مع الهيئة.



وأوضح المدير العام بالإنابة للهيئة م.حمد عبداللطيف البرجس أن المشروع يعد الثامن في سلسلة مشروعات الصفاء للعقارات الاستثمارية التي تأتي في إطار تنفيذ أحد محاور الخطة الاستثمارية للهيئة والرامية لتنمية عوائدها السنوية من مشروعاتها المتنوعة، مؤكدا على استمرار الهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات بعد استيفاء الدراسات والاشتراطات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في القطاع الخاص في مجالات الاستشارات والتنفيذ والإدارة وغيرها.



من جهتها، أشارت مدير الإدارة الهندسية في الهيئة العامة لشؤون القصر م.رشا أمين إلى أن المشروع الجديد تم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في القطاع الخاص بما يتوافق مع الاشتراطات البنائية ووفق أعلى المواصفات، حيث يضم وحدات متوسطة المساحة تحظى باهتمام من قبل المستأجرين، مؤكدة أن الهيئة نجحت في تنفيذ المشروع رغم التحديات الوبائية التي واجهتها البلاد خلال فترة التنفيذ، موجهة الشكر للعاملين في المشروع مع الهيئة والجهات الأخرى المتعاونة معها، لاسيما المكتب الاستشاري ومقاول التنفيذ.



أسماء المكرمين:



م.رشا أمين



م.غادة الشرجي



م.أحمد المقدم



م.سعد العتيبي



م.مريم الضامر



م.مي السلاحي



م.نادية الحقان



م.ليان الحبيب



م.محمد السباعي



م.حسام الدين رزق