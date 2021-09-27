بشرى شعبان



أصدر وزير الشؤون د.مشعان العتيبي 3 قرارات بندب موظفين بالمجلس الأعلى للأسرة، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من هذه القرارات، وجاءت كما يلي:



ندب بتول عباس نقي من باحث أول علوم سياسية بإدارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة للقيام بأعباء رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة ذاتها.



ندب دلال الزامل من باحث أول اجتماعي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأسرة للقيام بأعباء رئيس قسم التنسيق والمتابعة بالأمانة ذاتها.



ندب فايز الديحاني للقيام بأعباء مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



هذا، وأصدر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب قرارا بندب ونقل 9 موظفين من إدارات الوزارة وهم:



نقل فاطمة ظاهر العنزي من رئيس قسم رعاية أسر الشهداء والمفقودين بإدارة مكتب الوكيل إلى رئيس قسم السكرتارية بإدارة خدمة المواطن.



نقل أنفال وليد المويل من رئيس قسم المساعدات الطارئة إلى رئيس قسم البحوث الاجتماعية بإدارة الرعاية الأسرية قطاع التنمية الاجتماعية.



ندب تامر المطيري من اختصاصي قانون أول بإدارة الرعاية الأسرية إلى رئيس قسم مساعدات القاصرين في بالإدارة ذاتها.



ندب ياسر مال الله أخصائي أول تغذية بإدارة الخدمات العامة للقيام بأعباء رئيس قسم التغذية بالإدارة ذاتها.



ندب وليد عبد الهادي من كبير اختصاص نظم تطبيقية بإدارة الحاسب الآلي للقيام بأعباء رئيس قسم تطوير الأنظمة الآلية بالإدارة ذاتها.



ندب العنود الرشيدي من منسق معاملات بإدارة الرعاية الأسرية للقيام بأعباء رئيس وحدة صباح الأحمد الاجتماعية قطاع (B) بالإدارة ذاتها.



ندب فيصل التميمي من كبير اختصاصي قانوني بإدارة خدمة المواطن للقيام بأعباء رئيس قسم شكاوى المواطنين بالإدارة ذاتها.



ندب سارة القطان من رئيس قسم ضبط ومراجعة البيانات بإدارة الرعاية الأسرية إلى وظيفة مراقب تسجيل البيانات بالإدارة ذاتها.



ندب متزنة المطيري من رئيس قسم الرقابة على الخدمات إلى الاجتماعية بإدارة الرقابة والتدقيق للقيام بأعباء مراقب الخدمة الاجتماعية بالإدارة ذاتها.