دعا طالب كلية الحقوق في جامعة القاهرة محمد سعود الطامي سلطات الطيران المدني إلى زيادة السعة التشغيلية في مطار الكويت بما يمكن الطلبة الدراسين في القاهرة وغيرها من بلدان العالم من العودة الى البلاد وقتما يشاءون والالتقاء بأسرهم وذويهم، لافتا الى امكانية تخصيص حصة للطلبة الدراسين في الخارج بحيث يكونوا مستثنين من كل المعوقات التي تحول دون عودتهم الى وطنهم وقتما يشاءون بما في ذلك عطل نهاية الاسبوع او القصيرة.



وثمن الطالب الطامي اهتمام سفارتنا ومكتبنا الثقافي في القاهرة بالطلبة الكويتيين، مؤكدا على ان الدراسة في جامعات خارج الكويت تثري العمل الحقوقي الكويتي لما تتمتع به الخبرات الاكاديمية العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.



وحول دور اتحاد الطلبة الكويتيين في القاهرة، قال: الاتحاد يحاول توفير كل سبل الراحة للطلبة، معربا عن امله في ان يقوم الاتحاد باستثناء الطلبة من كل الاجراءات الصحية خاصة فيما يتعلق بفحص الـ«Pcr» وان يسعوا لقصر الفحص داخل الكويت وان يكون مجانيا للتخفيف عن كاهل الطلبة.



وحول اسباب اختيار الدراسة في كلية الحقوق، قال ان والدي هو مثلي الأعلى، وأسعى جاهدا الى ان أحذو حذوه، ولكنني افضل العمل كمحام، لأنه عمل ممتع وسأجد نفسي فيه عقب التخرج بإذن الله.