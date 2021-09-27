عاطف رمضان



أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعتزم افتتاح آخر منحدرين ارقام NRG وNRK في مشروع جمال عبدالناصر رقم (ه ط - 167) عند تقاطع طريق الغزالي للقادمين من جسر الشيخ جابر الأحمد باتجاه العاصمة، وكذلك للقادمين من جليب الشيوخ باتجاه العاصمة، وذلك بعد منتصف ليل اليوم الاثنين.



ولفتت الهيئة الى ان هذا الافتتاح يعد جزءا من سلسلة افتتاحات مرحلية تمت في المشروع ويعتبر آخر افتتاح مرحلي في المشروع، وتم ذلك بعد التنسيق مع ادارة هندسة المرور، ويعتبر مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر بذلك قد تم افتتاحه بشكل كامل.