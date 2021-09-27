أهدى أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي والأستاذ المشارك بقسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية د.بدر نادر الخضري، وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس كتابيه الجديدين بعنوان «مناهج البحث في تكنولوجيا التعليم»، والكتاب الآخر بعنوان التعليم الإلكتروني عبر الشبكات الإلكترونية واللذين يتحدثان عن مناهج البحث في مجال تكنولوجيا التعليم وتطبيق الوسائل التكنولوجية في التعليم الإلكتروني حيث يوظف استخدام مختلف تكنولوجيا وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة في التعليم الإلكتروني والمعلوماتي والرقمي.