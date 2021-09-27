أعلنت جمعية إحياء التراث عن بدء التسجيل في معهد الأندلس الشرعي الإلكتروني لتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية، والذي يعتبر تجربة كويتية رائدة حققت نجاحا عالميا وستبدأ فعالياته يوم الأحد الموافق 3/10/2021م.



وأوضحت الجمعية أن من شروط التسجيل ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 15سنة، وسيختار الطالب المستوى الذي يتناسب مع قدراته العلمية، حيث يمنح بعدها شهادة تخرج ورخصة داعية، بالإضافة الى جوائز توزع على المتميزين.



وستكون الدراسة عن بعد عن طريق سماع الدروس المسجلة لمدة عامين، وكل عام يتم فيه تدريس ثلاثة فصول، وبمعدل نصف ساعة خلال 5 أيام في الأسبوع، وفي نهاية كل شهر هناك اختبار تقييمي، وكل يوم سبت اختبارات أسبوعية قصيرة.



أما المواد التي ستدرس فيه، فقد أوضحت الجمعية في بيانها أن من ضمن المواد التي سيتم تدريسها خلال فعاليات المعهد ما يلي: «شرح ثلاثة أصول ـ القواعد الأربع ـ نواقض الإسلام ـ الباقيات الصالحات ـ شرح كتاب تعظيم العلم ـ شرح القواعد الفقهية ـ شرح الرحبية ـ الصرف الصغير ـ فقه المعاملات المالية المعاصرة ـ النوازل في العبادات ـ زبدة البلاغة ـ قضايا فقهية معاصرة ـ شرح القواعد المثلى». وسيكون التسجيل بحساب طالب في منصة الأندلس العلمية www.andlous.com.



ودعت الجمعية الجمهور الكريم الى المشاركة في مثل هذه الأنشطة التي تقيمها، الأمر الذي يعود عليه بالنفع والفائدة في دينه ودنياه. وقد بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من هذا المعهد اكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة في مختلف انحاء العالم.



ويأتي هذا النشاط استمرارا للنجاح الذي حققته الدورات الشرعية السابقة بمشاركة كبيرة من الشباب، وخاصة طلبة العلم منهم، حيث تخدمهم مثل هذه البرامج والدورات للتواصل مع الشيوخ والعلماء من داخل الكويت وخارجها، والاستفادة من علمهم وأوقاتهم فيما هو نافع لهم في دينهم ودنياهم. وتحثهم على التمسك بآداب وأخلاق الإسلام بما في ذلك التحذير من البدع والفتن والتطرف والغلو، وذلك من خلال العديد من المحاضرات والدروس الشرعية المتنوعة، وتوزيع وطباعة النشرات والوسائل الإرشادية في الأماكن العامة، والمشاركة في تنظيم المعارض التربوية الخاصة بتربية الشباب وتوجيههم.