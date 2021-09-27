عادل الشنان



كشف التقرير الشهري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن تمديد فترة أعمال إنجاز وإنشاء وصيانة 20 عمارة من السكن العمودي تتضمن 390 شقة في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى 28 فبراير 2022، حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، إلا ان نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال المشروع بلغت فعليا 68‎‎% تقريبا حتى نهاية أغسطس الماضي.



وكشف التقرير عن تمديد أعمال إنجاز وإنشاء وصيانة 40 عمارة من السكن العمودي بها 720 شقة، بالإضافة إلى أعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية في المدينة حتى 31 يناير 2022 بسبب تأخر الإنجاز أيضا بعد ان كان من المفترض تسلمها في 10 يونيو الماضي، وقد وصلت نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية أغسطس الماضي 79.32‎‎%.



وبين التقرير أن أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الإسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في القطاع B في العقد رقم 1422 قد تأخرت، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع 21.51‎‎%، ومن المفترض ان تكون 37.82‎‎% وان يتم تسليم المشروع في يونيو المقبل.