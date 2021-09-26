اعتمد مجلس الجامعات الحكومية خلال اجتماعه اليوم الأحد قبول الطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت المستوفين لشروط القبول المعتمدة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/2022 من فئة غير الكويتيين.

وقال أمين عام المجلس د. مثنى الرفاعي في بيان عقب الاجتماع برئاسة وزيرالنفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس انه تم ايضا اعتماد قرار مجلس جامعة الكويت بشأن مشروع الميزانية للسنة المالية (2022/2023) كما أحال طلب مجلس الجامعة بشأن الإبقاء على مركز علوم البحار بموقع الفنطاس ومركز العلوم الطبية بموقع الجابرية لحين انتقال جامعة الكويت إلى مدينة صباح السالم الجامعية.



وأضاف الرفاعي انه تمت مناقشة مذكرة تشكيل لجنة لدراسة وإعداد اقتراح بشأن السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي كمااطلع المجلس على كتاب جامعة الكويت الخاص بالتقرير النهائي لفريق عمل تطبيق أحكام المادة (42) من قانون 76 لسنة 2019 بشأن اللوائح المطلوب اعتمادها من مجلس الجامعات الحكومية والتي لا تتعارض مع أحكام القانون.



وقال ان المجلس اعتمد ايضا تشكيل مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الحكومية مطلعا على المرسوم رقم (182) لسنة 2021 بشأن التشكيل مبينا انه تم تعيين د. موضي الحمود رئيسا للمجلس.