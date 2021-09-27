عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، قراران يقضيان بافتتاح مدرستين لطلبة التربية الخاصة في مدينة صباح الاحمد السكنية في الفصل الدراسي الثاني.

وذكر اليعقوب في القرارين تسمية المدرسة الكائنة في مدينة صباح الأحمد السكنية ضمن القطاع (2 E ) باسم مدرسة الإرادة للتربية الخاصة - بنين)، كذلك تسمية المدرسة الكائنة في مدينة صباح الأحمد السكنية ضمن القطاع (D5) باسم مدرسة التحدي للتربية الخاصة بنات، ونقل تبعية إدارتهما والإشراف عليهما لإدارة مدارس التربية الخاصة وسيتم افتتاحهما اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022 وتتولى إدارة مدارس التربية الخاصة مسؤولية الإشراف عليهما وتوفير الكوادر التعليمية والإدارية وكافة التجهيزات الفنية والأثاث بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

على ان يسري القرارين اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .