أمير زكي

حسمت رسالة المنتحر من الطابق ل12 في بنيد القار عثر عليها وبخط يده داخل مكتبه، القضية من شبهة قتل عمد الى انتحار حسب ما اكدته « الأنباء» امس، على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الورقية اليوم.

وبحسب مصدر امني فإن الرسالة تضمنت طلب الوافد المصري من اسرته خاصة ابنته الطالبة في الطب ان يسامحوه ويتلمسوا له العذر لانه لا يستطيع العيش وهو لم يعد باستطاعته ان يوفر لهم ليعيشوا في نفس المستوى الذي اعتادوا عليه خاصة بعد الاستغناء عنه كمستشار قانوني من جهة حكومية وتعثر اوضاعه المعيشية .

وكان وكيل النائب العام قد امر بتسجيل وفاة الوافد من الطابق ال 12 « شبهة قتل عمد » الا ان الرسالة التي وجدت داخل مكتب الوافد وسطرها بخط يده الى جانب ما تم من تحريات ومعاينة محل الواقعة حسمت امر القضية من الى انتحار .